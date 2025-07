Oggi, nel corso della nuova diretta di Unomattina Estate, la chef Rosanna Marziale ha proposto al pubblico una nuova ricetta. Al momento dei saluti però c’è stata una piccola gaffe che non è passata inosservata e che ha fatto sorridere il pubblico.

Gaffe a Unomattina Estate

Anche quest’anno è tornato in onda su Rai 1 il tradizionale appuntamento con Unomattina Estate. Alla conduzione del programma, che giorno dopo giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori, ci sono Alessandro Greco e Carolina Rey. I due così presentano storie di attualità, cronaca, costume, arte e scienza e offrono al pubblico un programma di grande qualità. Oggi tuttavia, nel corso della nuova diretta, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere tutto il web. Andiamo con ordine e vediamo di cosa si tratta.

Durante la messa in onda del programma non è mancata la parte dedicata alla cucina. Alessandro Greco ha dunque accolto la chef Rosanna Marziale, che ha proposto ai telespettatori una ricetta originale e creativa: delle palle di mozzarella ripiene con tagliolini al basilico. Il conduttore a quel punto ha illustrato tutti gli ingredienti e poco dopo la cuoca ha spiegato, passaggio dopo passaggio, come fare per realizzare questo piatto unico. Al momento dei saluti è però accaduto l’inaspettato.

Proprio la chef, nel congedare il pubblico di Unomattina Estate, ha commesso una piccola gaffe che in breve è diventata virale. Rosanna Marziale ha infatti affermato: “Grazie mille, buona giornata a tutti. Mi raccomando, inviatemi le vostre palle”. Non è mancata la pronta reazione di Alessandro Greco, che scoppiando a ridere ha aggiunto: “Esatto”. Naturalmente il video del momento ha iniziato a fare il giro del web e in questi minuti non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

Domani nel mentre andrà in onda una nuova puntata della fortuna trasmissione Rai e come al solito ne vedremo ancora di belle.