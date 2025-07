Weekend importante per due ex protagoniste di Uomini e Donne. Una si è infatti sposata e l’altra è diventata mamma per la terza volta. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Gioia per due ex volti di Uomini e Donne

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono state due amatissime ex protagoniste di Uomini e Donne. Una di loro si è infatti sposata, mentre l’altra è diventata mamma per la terza volta. Ma di chi stiamo parlando e cosa è accaduto nel corso di questo weekend? Andiamo per gradi e scopriamolo.

A convolare a nozze con il suo compagno è stata nientemeno che Giorgia Lucini, che qualche anno fa ha preso parte al dating show di Maria De Filippi in qualità di tronista. In queste ore così l’ex protagonista del programma ha sposato il suo storico compagno Federico Loschi, con cui fa coppia fissa da ormai svariato tempo. Come in molti sapranno, i due sono anche genitori di Riccardo e Tommaso, che hanno allargato la famiglia. Nella giornata di domenica 20 luglio così Giorgia e Federico si sono finalmente uniti in matrimonio e alla cerimonia hanno partecipato naturalmente parenti e amici. Ma non è finita qui.

Questo weekend infatti è stato importante anche per un’altra grande protagonista di Uomini e Donne. Stavolta parliamo di Nicole Mazzocato, che è diventata mamma per la terza volta. Come è noto, da anni l’ex corteggiatrice del dating show è legata al Armando Anastasio e la coppia aveva già dato alla luce i figli Paolo e Davide. Sempre nella giornata di domenica 20 luglio così Nicole ha partorito ed è nata così la piccola Aurora. Non è mancato naturalmente un tenero post social per annunciare la nascita della bambina e la Mazzocato ha affermato: “Benvenuta Aurora. Non vedevamo l’ora di tenerti tra le nostre braccia! Sarai riempita d’amore”.

Grande gioia dunque per Giorgia e Nicole e alle due facciamo i nostri più sinceri auguri.