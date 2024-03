NEWS

Nicolò Figini | 28 Marzo 2024

Alessandro di Uomini e Donne ha trovato l’amore ma non uscirà dal programma. La decisione di Maria De Filippi

Questo pomeriggio Alessandro di Uomini e Donne ha trovato l’amore grazie a Mariateresa. Tuttavia Maria De Filippi ha preso una decisione: la coppia appena formata non lascerà il programma.

Alessandro di Uomini e Donne trova l’amore

Questo pomeriggio abbiamo assistito a una nuova coppia formatasi a Uomini e Donne, ma non si tratta di una Scelta dal Trono Classico. Alessandro del Trono Over ha trovato l’amore grazie a Mariateresa. Dopo le mille peripezie vissute con Pinuccia ha vissuto una frequentazione con la Dama e oggi sembrano davvero molto felici.

Maria De Filippi li ha fatti accomodare a centro studio per un annuncio che, come affermato da lei stessa, aspettava di fare da diversi mesi. Alessandro si è seduto davanti a Mariateresa e ha raccontato di come gli faccia battere il cuore, di tutte le fantastiche emozioni che prova grazie a lei:

“Ho sentito la centrale elettrica, non soltanto da parte mia. Ci siamo guardati negli occhi, è la verità?”.

La Dama di Uomini e Donne ha confermato questi sentimenti anche da parte sua e poi hanno ballato insieme sulle note di “Un senso” di Vasco Rossi, l’artista preferito di Alessandro. Tutto il pubblico si è alzato in piedi per applaudirli e i petali di rosa hanno iniziato a piovere dal cielo.

Entrambi si sono commossi continuando ad abbracciarsi e il Cavaliere è andato da Maria De Filippi per salutarla. La conduttrice gli ha dato una bella notizia: “Tu non te ne vai, rimanete entrambi per ballare e divertirvi. Siete la prima coppia che rimane“. Un gesto che è stato apprezzato da tutti e che è stato commentato con emozione sul web: “Che bel momento“.

Alessandro e Mariateresa potranno così continuare a partecipare al dating show nonostante si stiano frequentando. Si tratta della prima volta nella storia della trasmissione e vedremo se si ripeterà in futuro.