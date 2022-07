1 Lo sfogo di Anna Munafò di Uomini e Donne

Anna Munafò è stata una delle Troniste di Uomini e Donne. Nel dicembre del 2019 ha sposato Giuseppe Saporita e insieme, l’anno seguente, hanno avuto il primo figlio Michael. Molto spesso il bambino compare sui social in degli scatti e questo rischia di esporlo al mondo, a volte, brutale del web. Questo è proprio ciò che è accaduto in questi giorni.

L’ex tronista ha infatti pubblicato una foto presa dai messaggi privati del suo account Instagram all’interno della quale vediamo la risposta di un follower alla fotografia del figlio. Questa persona scrive: “Come è bruttooo“. La risposta di Anna è: “A caca” alla quale segue: “Finezza, as usual…” dell’altra persona. La Munafò ribatte con: “Sono stata educata” al quale segue: “Sì, ok. Vai dal cesso di tuo figlio tegame, vai“. Nella descrizione si legge:

Lo condivido con voi perché se rispondo a questa persona in privato non so come potrebbe finire, almeno in pubblico mi limito. Ma che problemi hai? Ti serve aiuto? Malata questo sei una malata. […] I bambini possono piacere e non. A me non interessa questo. Ma la frase “cesso di tuo figlio tegame”… Str**za schifosa. Quale schifo inutile di persona sei… Ecco, questo mi fa paura.

Una cosa simile era success anche a Ludovica Valli, altra ex protagonista di Uomini e Donne. Avevano, in questo caso, attaccato la figlia dicendo che fosse in sovrappeso: “Ma come mai è così grassoccia? Mangia troppo. Mettetela un po’ a dieta, povera bimba“. Questa la risposta della madre:

Ma quale problema hai di preciso tu? Se mia figlia fosse sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute, non ti preoccupare, prenderei provvedimenti. Sono la madre, voglio il suo bene non il suo male. Comunque, tralasciando quello che alcune persone hanno il coraggio di scrivere: io mi vergognerei veramente. Che schifo. Anche solo pensarle certe cose. Figuriamoci poterle scrivere. Che vergogna! Che schifo!

