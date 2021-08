1 Uomini e Donne anticipazioni: Ida e la nuova conoscenza

Proseguono le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e non mancano le prime anticipazioni. Nella giornata di ieri, presso gli studi del dating show, è andata in scena una nuova puntata (noi inizieremo a vedere il tutto a partire dal 13 settembre su Canale 5).

Come vi avevamo già accennato, oltre a conoscere i nuovi tronisti che già si stanno mettendo in gioco come vedremo, non sono mancati alcuni attesissimi ritorni nel parterre del Trono Over. Uno su tutti quello di Gemma Galgani. La dama che ha confermato di essersi sottoposta a dei ritocchini estetici (seno e labbra) è già stata protagonista di uno scontro con Tina Cipollari e anche in questa puntata, stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, non sembrano mancare i siparietti tra le due.

Sempre le anticipazioni di Uomini e Donne, gentilmente svelate da Il Vicolo delle News, ci informano che gli scontri vedranno protagonisti anche Armando Incarnato e Gianni Sperti e ci sarà una piccola discussione in studio anche con Biagio. Insomma stagione televisiva nuova… vecchie liti!

Torna a essere grande protagonista anche Ida Platano. Nelle precedenti anticipazioni vi avevamo raccontato che la dama aveva fatto la conoscenza di alcuni ragazzi e, stando alle nuove notizie, pare sia molto presa da uno di loro, il quale sarebbe arrivato in studio appositamente per corteggiarla. Non solo Ida, però. Presente in studio anche il suo ex Riccardo Guarnieri, news che vi avevamo già rivelato. Il cavaliere, esattamente come la dama, non si rassegna ed è alla ricerca della sua anima gemella. Vedremo se questa volta i protagonisti citati saranno più fortunati.

Chiusa la parentesi Trono Over, spostiamoci invece sul Classico e i nuovi tronisti. Continua…