Nicolò Figini | 30 Dicembre 2022

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne e la rabbia di Maria

Dopo le anticipazioni di due giorni fa, il 29 dicembre 2022 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In base a quanto affermato dal profilo Instagram uominiedonneclassicoeover la “furia mariana” si è abbattuta su uno dei Cavalieri. Ma prima di scoprire di chi si tratta partiamo dal Trono Classico. Federico Nicotera ha portato in esterna Alice, dopo la fine della scorsa registrazione, e i due sono rimasti in macchina . Durante il tragitto si sono fermati sotto casa di lui, ma non sono saliti insieme. Tra loro, tuttavia, è scattato il bacio. Carola, nel mentre, in studio si è messa a piangere e Federico l’ha fatta ballare.

Lavinia ha portato in esterna Alessio Corvino e lo ha baciato. Campoli, su tutte le furie, se n’è andato e la Tronista lo ha seguito. Non sono più rientrati. Né Lavinia né Federico hanno annunciato quando faranno le loro scelte. Passiamo, quindi, al Trono Over. Alessandro ha dichiarato di considerare Gemma solo un’amica. Al centro dello studio per lui troviamo la Galgani, Cristina, Pamela e Desdemona. Con quest’ultima si sono sentiti la mattina stessa. Successivamente Gloria ha detto di non essere uscita con Umberto perché non è scattato nulla e vuole rivedere Riccardo.

Maria interviene dicendo a Riccardo, il quale ha acconsentito alla proposta, che secondo lei il suo è un gesto di “possesso“. Lui avrebbe fatto la sua mossa solo quando ha visto che Gloria era interessata a un altro uomo. La De Filippi, poi, si è arrabbiata con Armando. La conduttrice ha affermato che sarebbe scesa una ragazza per lui, una persona a cui lui non aveva più scritto mettendola da parte. Armando si è giustificato dicendo che era la corteggiatrice a non avere più interesse. Pare che lei volesse videochiamarlo ma lui aveva paura che potesse fare degli screenshot.

A questo punto, durante la registrazione di Uomini e Donne del 29 dicembre 2022, Maria De Filippi gli ha chiesto: “Ma tu sei l’unico che è a U&D? Ti senti un personaggio?“. Alla fine sembra lo abbia messo alle strette menzionando anche il ritocchino che aveva fatto dal chirurgo qualche giorno fa e della Storia fatta su Instagram. Seguiteci per tante altre news.