Lunedì 14 ottobre 2024 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Andiamo a scoprire dunque le anticipazioni e vediamo tutto quello che è accaduto in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 ottobre 2024

Siamo nel vivo della nuova edizione di Uomini e Donne e il pubblico sta seguendo attentamente quanto sta accadendo ai protagonisti del Trono Over e Classico. Tante le emozioni alle quali abbiamo assistito in questi giorni e di certo anche nelle settimane a venire ne vedremo di belle. Nella giornata di lunedì 14 ottobre 2024 nel mentre si è svolta una nuova registrazione del dating show, durante la quale non è mancato un inaspettato colpo di scena. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutte le anticipazioni, come sempre fornite da Lorenzo Pugnaloni.

La puntata si è aperta con Gemma Galgani che è uscita con Fabio, il nuovo Cavaliere con cui ha iniziato una frequentazione. Pare che al momento le cose tra i due vadano a gonfie vele e che la Dama sia molto entusiasta di questa conoscenza. Barbara nel frattempo ha chiuso con il signore che aveva fatto rimanere. A quel punto è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Come ci svelano le anticipazioni, a sedersi a centro studio a Uomini e Donne è stato Mario Cusitore, che ha deciso di interrompere sia la conoscenza con Morena che quella con Margherita. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti il Cavaliere ha rivelato di essere andato a letto con entrambe le Dame. Dopo aver avuto già qualche settimana fa un rapporto intimo con Morena in auto, i due hanno nuovamente avuto modo di riavvicinarsi e sarebbero stati insieme fino alle 8 del mattino. Tuttavia Mario ha deciso di chiudere con entrambe non avendo trovato un’intesa mentale.

Nel corso della registrazione non si è invece parlato del Trono Classico.