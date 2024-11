Nel pomeriggio di venerdì 15 novembre 2024 presso gli studi Elios si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio e quali sono le anticipazioni?

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è accaduto nel Trono Over

Siamo nel pieno della nuova edizione di Uomini e Donne e il pubblico giorno dopo giorno sta seguendo appassionatamente quanto avviene all’interno dello studio. Nella giornata di venerdì 15 novembre 2024 nel mentre si è svolta una nuova registrazione del dating show e come al solito ne abbiamo viste di belle. A fornici le anticipazioni è stato come al solito Lorenzo Pugnaloni. Ma partiamo subito e vediamo cosa è accaduto nel Trono Over.

La puntata è iniziata come da tradizione con Gemma Galgani. La celebre Dama ancora una volta ha discusso pesantemente per più di venti minuti con Tina Cipollari e a un tratto ha minacciato di lasciare definitivamente il programma. Gemma infatti ha affermato di non riuscire più a tollerare certe affermazioni dell’opinionista sul suo conto e tra le due c’è stato un infuocato botta e risposta.

Poco dopo a entrare nello studio di Uomini e Donne è stato Fabio, che sta proseguendo la sua conoscenza con Gemma. Il Cavaliere ha suggerito alla Dama di non dare importanza alle parole della Cipollari e ha affermato di voler continuare a uscire con la Galgani. Per la Dama torinese nel mentre è arrivato anche un nuovo pretendente. Lei però ha deciso di non farlo entrare, volendo andare avanti nella frequentazione con Fabio.

In seguito a sedersi a centro studio, come ci svelano le anticipazioni, è stato Gabriele, che ha intenzione di continuare a conoscere la Dama che sta frequentando. I due, dopo aver raccontato di aver avuto rapporti, si sono dati l’esclusiva.

La querela a Barbara

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano anche che poco dopo ad arrivare in studio sono stati Vincenzo e Ilaria. I due da qualche giorno hanno lasciato la trasmissione insieme e hanno così raccontato di non essersi mai separati da quando hanno dato il via alla loro storia.

A un tratto però proprio Ilaria ha fatto sapere di aver querelato Barbara per via di una sua vecchia frase e a quel punto è partita un’accesa discussione anche con Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Ma cosa è accaduto invece nel Trono Classico? Andiamo a scoprirlo.

Cosa è accaduto nel Trono Classico

Come prosegue il percorso dei tronisti di Uomini e Donne? Vediamo cosa ci dicono le anticipazioni del 15 novembre e cosa è accaduto in studio.

Martina ha deciso di portare in esterna Ciro e pare che tra i due sia andata molto bene. A tornare in studio è stato Gianmarco. La De Ioannon ha fatto anche un’esterna con uno degli ultimi corteggiatori arrivati per lei.

Francesca ha invece deciso di uscire con Francesco e tra i due è scattato anche il bacio. La Sorrentino avrebbe dovuto incontrare anche Gianmarco, ma all’ultimo momento ha annullato l’esterna. Il corteggiatore è così apparso furioso per quanto accaduto.

Non si è invece parlato di Michele e Alessio.