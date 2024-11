La scorsa settimana, durante la diretta di Ballando con le Stelle, c’è stato un acceso botta e risposta tra Giovanni Pernice e Mariotto. In queste ore è così spuntato un video inedito del ballerino, in cui lo sentiamo mentre si sfoga con Bianca Guaccero.

Lo sfogo di Giovanni Pernice

Ormai si sa, a Ballando con le Stelle non mancano gli scontri tra i giudici, i maestri e i concorrenti e solo la scorsa settimana il pubblico ha assistito a un acceso botta e risposta. Protagonisti della lite sono stati Giovanni Pernice, partner di Bianca Guaccero, e Mariotto. Proprio quest’ultimo ha espresso un suo parere sul ballerino, che a quel punto ha replicato a tono. Dopo aver lasciato lo studio, Pernice è poi apparso palesemente innervosito, al punto che ha anche rifiutato le telecamere del talent show.

In queste ore nel mentre è spuntato un video inedito in cui vediamo proprio Giovanni, nella sala delle stelle, mentre si sfoga con Bianca contro Mariotto. Il ballerino ha così dichiarato: “A tutto c’è un limite. Non ti è piaciuto il ballo? Bene. Dammi 0. Ma non andare sul personale. Non è giusto neanche nei tuoi confronti. Devono giudicare te. Lui non sa chi sono io o cosa ho fatto. È una persona che manca di rispetto. Questo è bullismo verbale. Mi dispiace per te, che ti sei fatta il mazzo tutta la settimana. Carolyn, che è l’unica che capisce di ballo, ci ha dato 10”.

Bianca Guaccero ha così ascoltato lo sfogo del compagno Giovanni Pernice e ha semplicemente dichiarato: “L’importante è che tu sia contento di me”. Pronta dunque la replica del maestro di Ballando con le Stelle, che rassicurando la conduttrice ha aggiunto: “Sono super contento. Ogni settimana spacchi. Sei troppo brava”.

Giovanni Pernice ha detto quello che la stragrande maggioranza del pubblico pensa dopo il giudizio di Mari0tto e company!!! Grande Giovanni!

P.s. Domanda: ma gli sfoghi del vostro amato PAQQUALE non li fate vedere? Forse perché sono troppo violenti?🧐 Ahh.. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/mFpuAWxMOL — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) November 15, 2024

Ma cosa accadrà dunque questa sera nel corso della nuova diretta? Non resta che attendere per scoprirlo.