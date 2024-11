Poche ore fa si è svolta la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. A tornare in studio come ospite è stata un’ex Dama, che ha fatto sapere di aver querelato Barbara. Ecco cosa è accaduto e le anticipazioni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Proseguono i copi di scena a Uomini e Donne. Quest’anno infatti ne stiamo vedendo di belle all’interno del dating show di Maria De Filippi e puntata dopo puntata non mancano le emozioni. Solo poche ore fa intanto si è svolta una nuova registrazione, durante la quale è accaduto di tutto. Tra le protagoniste c’è stata ancora una volta Barbara, che a sorpresa ha ricevuto una querela da un’ex Dama del Trono Over. Ma andiamo con ordine e andiamo a scoprire tutte le anticipazioni, come sempre fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Tutto è iniziato quando a tornare in studio sono stati Vincenzo e Ilaria, che di recente hanno lasciato insieme il programma. La neo coppia ha dunque raccontato come stanno andando le cose e sembrerebbe che i due non si siano mai staccati nei giorni precedenti. A un tratto però proprio Ilaria ha annunciato di aver querelato Barbara, per via di una frase detta in passato dalla storica Dama del dating show. A quel punto è scoppiato il caos.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, Carlo Conti vorrebbe sia Fedez che Tony Effe

Come rivelano le anticipazioni, nello studio di Uomini e Donne c’è stata un’accesa discussione e Barbara, Gianni e Tina hanno duramente attaccato la coppia. Ilaria ha poi accusato la Cipollari di essere rimasta in silenzio a seguito delle parole della De Santi sul suo conto e tra le due c’è stato un forte botta e risposta. Al termine della discussione tuttavia tra Vincenzo e Sperti c’è stato un chiarimento e si sono così stretti la mano.

Prima di salutare la coppia però Barbara ha deciso di far leggere il famoso messaggio che Vincenzo le aveva scritto. È però emerso che l’ex Cavaliere non aveva in alcun modo illuso la Dama, che aveva dunque ingigantito la storia.