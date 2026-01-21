Nella giornata di martedì 20 gennaio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio e come prosegue il percorso dei protagonisti del programma? Ecco tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni 13 gennaio 2026

Scopriamo le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 20 gennaio 2026, riportate da Lorenzo Pugnaloni. Si parte come sempre dal Trono Over e da Mario Lenti, Gemma Galgani, Isabella (che chiude con lui) e un’altra donna (che ha baciato). Proprio la Dama torinese ha accusato il Cavaliere, colpevole di non averle fatto gli auguri per il suo compleanno.

Poco dopo si passa a Tiziana e Mauro. La conoscenza tra i due procede bene, tuttavia a un tratto a intervenire è nuovamente Gemma, che cerca di prendere parola. A sorpresa però a mettersi in mezzo è Tinì Cansino, che attacca la Dama dando il via a un breve confronto.

A dire la sua è anche Barbara De Santi, che definisce Tiziana falsa. Anche Elisabetta si schiera contro la Dama e a quel punto in studio scoppia il caos. Dopo un acceso di battito, Gemma minaccia addirittura di lasciare il programma una volta per tutte e, dopo essere scoppiata in lacrime, esce dallo studio.

Si passa a Barbara che sta conoscendo un nuovo Cavaliere, col quale però interrompe la frequentazione.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Leggiamo ora le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da Ciro Solimeno, che ha portato in esterna una ragazza di nome Martina. Il tronista è uscito anche con Ale.

Sara Gaudenzi decide invece di eliminare Raien e rimane così solamente con Simone Bonaccorsi.

