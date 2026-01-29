Nuova registrazione di Uomini e Donne nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi.

Andiamo a leggere le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne che si è svolta nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026. A riportare gli spoiler è come sempre Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due, dopo aver deciso di ricominciare, sono usciti in esterna e hanno trascorso la notte insieme.

Tuttavia, la sera prima, il Cavaliere è uscito anche con Debora e anche con la Dama ha avuto dei rapporti intimi. Quando Rosanna scopre la verità decide per l’ennesima volta di chiudere la conoscenza. Debora, dal suo canto, sceglie di proseguire la frequentazione, ma annuncia che da questo momento ci andrà con i piedi di piombo.

Discorso diverso invece per Mauro e Tiziana, che lasciano il programma insieme. Ospiti in studio sono stati Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. L’ex Cavaliere ha fatto una sorpresa alla sua compagna e le ha così fatto una romantica proposta di matrimonio.

Arcangelo intanto decide di abbandonare il programma.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Leggiamo ora le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da Sara Gaudenzi, che ha deciso di non abbandonare il trono. Ciò nonostante, Simone Bonaccorsi, ultimo corteggiatore rimasto per lei, decide di eliminarsi. In studio arrivano però due nuovi pretendenti. Uno di loro si chiama Alessio ed è amico di Ciro Solimeno.

Il tronista intanto è uscito in esterna con Elisa e tra i due è scattato il bacio. A quel punto le altre corteggiatrici si infuriano e lasciano lo studio.

