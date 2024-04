UeD, Beatriz dimentica Brando con un altro? Spunta un uomo nelle storie (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 13 Aprile 2024

Uomini e donne

La non scelta di Brando a Uomini e donne, Beatriz, potrebbe aver voltato pagina ed essersi rimessa in gioco dal punto di vista dei sentimenti. L’ex corteggiatrice sembra aver ritrovato l’amore. E a suscitare il dubbio sono un video e una foto pubblicati proprio da lei sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Un nuovo amore per Beatriz di Uomini e donne dopo Brando?

Chi segue Uomini e donne ha conosciuto molto bene Beatriz nel dating show di Maria De Filippi. Lei è stata una delle corteggiatrici di Brando, tronista rimasto nel programma tanti mesi e uscito solo qualche settimana fa. Beatriz era lì dalla prima puntata per un appuntamento al buio ed è stata spesso al centro dello studio, all’inizio anche contesa tra Brando e Cristian. Poi alla fine lei scelse di corteggiare Brando.

Il tronista veneto, però, alla fine di questo lunghissimo percorso scelse Raffaella, facendo rimanere molto male Beatriz che però se lo aspettava. A sospresa lei fu anche richiamata dal nuovo tronista, Daniele, ma non accettò di restare e corteggiarlo, ringraziandolo. In pratica non le piaceva. Ma già in quell’occasione disse a tutti che si stava già rimettendo in gioco in amore e non voleva arrendersi dopo la delusione.

A quanto pare questo rimettersi in gioco ha portato a qualcosa, o almeno si pensa. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, sembra aver ritrovato l’amore o comunque pare stia frequentando un ragazzo. Da dove arriva questo pensiero? Proprio da alcune storie che la stessa Beatriz ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Prima ha pubblicato un video mentre era in motorino come passeggera e si vedeva che a guidare era un ragazzo. Successivamente ha pubblicato una foto che sembra scattata all’aperto mentre sta mangiando della frutta. E con lei c’è sempre questa persona, poiché si vedono della braccia da uomo tatuate.

Gli utenti hanno quindi drizzato le orecchie e hanno iniziato a fare ipotesi. Su chi possa essere questo ragazzo misterioso non ci sono notizie. Potrebbe anche essere un amico o un parente, però è anche concreta l’ipotesi che sia qualcuno con cui lei ha intrapreso una conoscenza. Per ora l’ex corteggiatrice non ha rilasciato dichiarazioni e non ha aggiunto altre storie che potessero confermare o smentire questo gossip.