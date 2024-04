Uomini e Donne, l’ex tronista Teresanna Pugliese è incinta per la seconda volta (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 13 Aprile 2024

Presto diventerà mamma per la seconda volta. Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, con un tenero video ha dato il lieto annuncio. In un filmato, insieme al marito Giovanni Gentile, ha rivelato la gravidanza al primogenito Francesco.

Teresanna Pugliese di Uomini e Donne è incinta

Per una coppia che sembra essere in crisi e una che (chissà) potrebbe clamorosamente ritrovarsi, ne abbiamo una terza che ha fatto uno straordinario annuncio. Ricordate Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista del Grande Fratello Vip 4? Sui social, con un commovente post, ha annunciato di essere incinta per la seconda volta.

Insieme a suo marito Giovanni Gentile, Teresanna Pugliese ha voluto dare notizia in un modo tenero e dolce al figlio Francesco, nato nel 2015. Lui, come mostrato dal video, è sembrato incredulo, per poi scoppiare in un pianto di gioia incontenibile, che ha provocato la commozione dei suoi genitori e degli utenti del web.

“Nella pancia di mamma c’è un bambino”, gli hanno spiegato insieme prima stringere Francesco in un abbraccio. Teresanna Pugliese ha scelto, di comune accordo con il marito Giovanni Gentile, di comunicare la notizia al figlio con un una lettera. Presto scopriranno anche se si tratterà di un fratellino o di una sorellina: “Sì, c’è un bambino nella pancia di mamma”, hanno detto ancora i due genitori mentre Francesco si è lasciato andare alle lacrime.

Nel video pubblicato su Instagram, Teresanna Pugliese di Uomini e Donne ed ex vippona, ha mostrato anche il momento dell’ecografia che ha appunto svelato la presenza di un bebè in arrivo.

Al post ci ha tenuto ad aggiungere due parole: “C’è un tempo personale per tutti, non esistono scadenze prescritte, ma eventi che scriveranno la storia della nostra vita”, ha poi scritto mentre vediamo delle immagini della famiglia che si abbraccia.

Teresanna Pugliese ha anche assicurato: “C’è molto da raccontare, e ve lo racconterò! Per ora Posso solo dire che il mio silenzio di questi mesi aveva una voce speciale”, ha aggiunto nella didascalia del post.

Auguri da tutti noi a Teresanna, Giovanni e Francesco per questa bellissima notizia.