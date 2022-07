Uomini e donne, Camilla Mangiapelo parla per la prima volta dopo la rottura con Riccardo

1 Camilla Mangiapelo risponde alla domanda sul perché è finita la storia con Riccardo Gismondi

Qualche giorno fa il pubblico di Uomini e donne è rimasto sconvolto dalla notizia della fine della relazione di una coppia storica del programma. Stiamo parlando di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, i quali si erano scelti nel dating show di Maria De Filippi nel 2016. Quindi stavano insieme da ben 6 anni. A dare la notizia tramite social era statata proprio l’ex corteggiatrice che aveva scritto in una storia:

“Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza una volta e per tutte. Per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni.

Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarci, ringraziandovi per il supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano persona e come non abbia voglia di parlarne oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra Mapina“.

Oggi, a distanza di alcuni giorni, Camilla Mangiapelo ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram e, come ci si poteva aspettare, c’è chi le ha chiesto della fine della storia con Riccardo. La domanda dell’utente è stata: “Cosa è successo con Richi?”. E Camilla ha risposto così: “Questo è l’unico argomento di cui non parlerò mai. Non cambia ciò che ho già detto. La cosa è personale e delicata, nulla su cui potrei mai speculare.”

Altre domande che le sono state poste riguardano le emozioni che sta provando adesso. E poi c’è la questione tatuaggio, quello che si era fatto insieme all’ex fidanzato. Ecco cosa ha raccontato la Mangiapelo…