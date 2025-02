Non sono mancate le risate nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Il Cavaliere Walter infatti ha fatto la corte a Maria De Filippi, affermando di essere interessato alla conduttrice.

Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Grosse risate oggi a Uomini e Donne. Protagonista della nuova puntata è stata Gemma Galgani, che ha ricevuto una brutta delusione. Il Cavaliere Walter, giunto in studio qualche tempo fa per conoscerla, ha deciso di interrompere la frequentazione con la Dama e ha così affermato: “Come donna sei eccezionale. Però o vado avanti e faccio il falso oppure dico la verità. Non ho sentito la voglia di rivederti. Non è giusto prenderti in giro”. A quel punto in studio è partito il dibattito e poco dopo a intervenire è stata Maria De Filippi, che ha chiesto a Walter: “Chi è la signora che ti incuriosisce?”.

Inaspettatamente il Cavaliere ha fatto la corte proprio alla conduttrice, affermando di essere interessato a lei. Walter infatti ha dichiarato: “È qua vicino. Sembrerebbe una cosa inventata però è così”. Tutto lo studio è così scoppiato a ridere e il video del momento è diventato virale sui social.

Non è mancata anche una battuta di Tina Cipollari, che rivolgendosi alla presentatrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “Allora Maria devi fare l’esterna pure tu”. La simpatica scenetta ha fatto divertire tutto il pubblico e anche sui social in questi minuti non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

Gemma nel frattempo non ha potuto fare altro che accettare la decisione di Walter e i due hanno così messo un punto definitivo alla loro breve conoscenza. Ma come proseguirà il percorso della Galgani all’interno del dating show? La Dama riuscirà finalmente a trovare quello che potrebbe essere il suo compagno di vita? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.