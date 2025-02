In queste ore Vittoria Puccini ha preso parte a uno degli eventi della Milano Fashion Week. Al suo fianco c’era anche la figlia Elena e in molti hanno notato l’impressionante somiglianza con il padre Alessandro Preziosi.

Vittoria Puccini insieme alla figlia Elena

Sono ormai anni che Vittoria Puccini è una delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo italiano. Proprio in questi giorni l’amata attrice, da sempre nel cuore del pubblico, ha fatto ritorno con due nuovissimi progetti, uno sul grande schermo e uno in tv. Vittoria è infatti nel cast del nuovo film di Paolo Genovese Follemente, che sta ottenendo un enorme successo al botteghino. Lo scorso lunedì come se non bastasse la Puccini ha debuttato con la fiction Belcanto, in onda su Rai 1. Al suo fianco troviamo anche nomi del calibro di Carmine Recano e Giacomo Giorgio e di certo la serie ha già attirato l’attenzione del pubblico. In queste ultime ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

L’attrice è infatti arrivata a Milano per la tradizionale Fashion Week e ha così preso parte a uno degli eventi più attesi di questa stagione: la sfilata per i 100 anni di Fendi. Vittoria tuttavia non era sola. Al suo fianco infatti c’era nientemeno che sua figlia Elena, nata dall’amore con Alessandro Preziosi. Come è ben noto i due attori si sono conosciuti e innamorati nel 2004 sul set della fiction Elisa di Rivombrosa. Il loro matrimonio tuttavia è finito nel 2010.

La figlia di Vittoria Puccini dunque in queste ore ha attirato l’attenzione e in moltissimi hanno notato l’incredibile somiglianza con papà Alessandro. Per l’occasione l’attrice ed Elena hanno indossato dei look coordinati e ovviamente hanno conquistato il cuore del web.

Vittoria nel mentre si sta godendo il successo di Follemente e di Belcanto e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.