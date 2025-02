Un cambio vita per Michael Cadeddu, Ciccio di Un medico in famiglia. Ecco cosa fa oggi in Germania con la famiglia

Molti degli attori che hanno recitato in Un medico in famiglia hanno cambiato vita e tra questi c’è anche l’interprete di Ciccio. Vero nome Michael Cadeddu, oggi non è più nel mondo del cinema o della televisione, ma ha cambiato completamente genere. Ne ha parlato lui stesso a La Volta Buona in cui è stato ospite in collegamento.

Michael Cadeddu, Cicco di Un medico in famiglia, non fa più l’attore: ecco com’è oggi

C’è una generazione intera che è cresciuta a pane e Un medico in famiglia, fiction di successo che ha lanciato molti attori diventati famosissimi e ha portato Lino Banfi a diventare il nonno d’Italia. Ma soprattuto ha reso noti personaggi che a quei tempi erano dei bambini. Tra questi bambini c’era Michael Cadeddu che interpretata Ciccio.

Lui e la sorella, che interpretava la sorellina Annuccia anche nella fiction, sono cresciuti sul set. E infatti oggi sono degli adulti. Parlando di Michael proprio, dobbiamo dire che ha lasciato alle spalle la recitazione per fare un lavoro completamente diverso. Ma in realtà è un qualcosa che faceva da prima di inziare a far parte del mondo della TV.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, un Cavaliere fa la corte a Maria De Filippi

Ospite in collegamento a La Volta Buona, Ciccio di Un medico in famiglia ha ricordato con affetto quegli anni sul set. Ma ha parlato di cosa fa oggi. Michael Cadeddu ha infatti lasciato l’Italia e oggi abita in Germania con la famiglia. Con lui infatti ci sono la moglie (anche lei italiana) e due figli.

LEGGI ANCHE: Angelo Madonia torna a parlare del suo addio a Ballando con le stelle

Ma cosa fa Michael Cadeddu in Germania? Ha reso la sua passione un lavoro e oggi è un fantino professionista. Ha raccontato: “Io faccio quello che ho sempre fatto anche mentre facevo Un medico in famiglia, cioè montare a cavallo. E sono diventato un fantino e in questo momento lo sto facendo in Germania, sfortunatamente. È stata una mia scelta, ma dico sfortunatamente perché parlando dell’ippica in Italia si è visti non tanto bene. Il mondo dei cavalli, il mondo equestre in Italia non è così valido come quello in Germania o in Francia. Quindi quando dico sfortunatamente è perché la mia madre patria comunque mi manca”.

L’ex Ciccio di Un medico in famiglia ha spiegato che ha iniziato nella recitazione da molto piccolo, partendo da spot pubblicitari, poi TV, recitazione e anche teatro. Però contemporaneamente aveva l’hobby e la passione per i cavalli che veniva dal padre.