NEWS

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Uomini e donne

Tina difende Gemma a Uomini e Donne

Pomeriggio di registrazioni a Uomini e Donne quest’oggi. Come riferiscono le anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it non sono mancate le scintille. In questi giorni vi abbiamo raccontato che il ritorno di Gemma Galgani in trasmissione ha già visto dei cavalieri interessati e pronti a farsi avanti.

Vi avevamo accennato all’esterna tra Gemma e Maurizio, così come l’interesse di Tonino nei riguardi della dama. La Galgani però pare abbia preferito troncare con quest’ultimo perché interessata a Maurizio. Dalle anticipazioni però adesso arrivano delle importanti indiscrezioni.

Secondo quanto possiamo leggere dalle anticipazioni Gemma Galgani, come spesso accade a Uomini e Donne, ha avuto modo di ripercorrere la sua esterna con il cavaliere che la sta corteggiando. Sullo spasimante della dama però ci sono diversi dubbi. In studio infatti quasi tutti sono convinti che lui non sia per niente interessato a lei. E dunque sono state avanzate le prime accuse.

A scendere in campo a Uomini e Donne persino Tina Cipollari, la quale avrebbe detto la sua sul cavaliere, prendendo inaspettatamente le difese di Gemma. Come noto tra le due non scorre buon sangue e spesso si sono trovate l’una contro l’altra, protagoniste di diversi siparietti e discussioni accese.

Eppure stavolta, come già capitato di rado in altre circostante, l’opinionista pare essersi schierata dalla parte della Galgani. Questa notizia ha già incuriosito i telespettatori, che non vedono l’ora di vedere la puntata di Uomini e Donne per capire cosa è successo in modo più dettagliato.

Per scoprire però tutto quello che è accaduto ci toccherà aspettare l’11 settembre quando Uomini e Donne tornerà ufficialmente su Canale 5 con le nuove attesissime puntate. Certo è che Gemma Galgani anche in questa stagione sembra essere già grande protagonista! Riuscirà a trovare l’amore questa volta, come da lei sempre desiderato e sperato?