NEWS

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Questo pomeriggio si è svolta la terza registrazione di Uomini e Donne della nuova stagione 2023/2024. Sono già emerse le prime anticipazioni fornite da LorenzoPugnaloni.it.

Partiamo subito con il dire che Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno presenziato come ospiti in studio. Hanno raccontato i loro primi mesi insieme e c’è stata qualche simpatica battuta di Tina Cipollari, visti i tanti viaggi che si sono concessi in questi mesi.

Ma non sono stati gli unici ex della trasmissione. A Uomini e Donne infatti sono arrivati anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Stando alle prime indiscrezioni pare abbiano occupato un’ora abbondante di registrazione. Di sicuro avranno svelato i motivi che li hanno portati alla rottura, dopo la storia nata proprio negli studi del dating show. E per chi se lo chiedesse no, non sono tornati insieme e hanno avuto un confronto!

Trono Over

Passiamo ora alle notizie che riguardano il Trono Over di Uomini e Donne. Assenti ancora una volta Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Come si apprende dalle anticipazioni si è parlato ancora di Gemma. La dama a centro studio ha ripercorso l’esterna con il cavaliere che la sta corteggiando.

Non tutti però sembrano convinti da lui e pensano non sia per niente interessato alla Galgani. Persino Tina Cipollari è scesa in campo “in difesa” della dama torinese. Un evento più unico che raro dato che tra le due non scorre buon sangue.

Sempre dal Trono Over di Uomini e Donne giunge la notizia che un nuovo cavaliere del parterre è uscito con Aurora Tropea e un’altra dama.

A seguire si è visto un video in cui proprio Aurora insieme a Elio Servo parlano di Tina durante un ballo. Proprio il cavaliere che come noto non nutre grande simpatia nei confronti dell’opinionista, le avrebbe dato della “pazza”. Un termine forte che ha generato una discussione tra i due.

Trono Classico

Notizie fresche di giornata arrivano anche dal Trono Classico di Uomini e Donne.

Il nuovo tronista Cristian Forti ha conosciuto meglio la corteggiatrice Beatrix. Il ragazzo è andata a trovarla in camerino. I due si sono trovati ma lei spera di non essere giudicata per il suo passato. Pare abbia un vissuto importante.

La ragazza è contesa da Brando, altro neo tronista della trasmissione. Pure lui si è detto interessato a conoscerla e non è mancata un’esterna.

Non si è parlato invece del trono di Manuela Carriero. La tronista è intervenuta solo per dire la sua su Carola e Federico, spiegando come secondo il suo parere l’ex corteggiatrice non sarebbe mai stata innamorata.