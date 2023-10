Spettacolo

27 Ottobre 2023

Uomini e donne

Marco Viola di Uomini e Donne, preso in gira per la sua camminata, ha spiegato perché cammina in questo modo

La camminata di Marco a Uomini e Donne

Marco Viola è uno dei Cavalieri di Uomini e Donne e nelle ultime settimane ha corteggiato varie Dame tra cui Roberta, Claudia e Barbara. Alla fine con nessuna di loro è andata bene e il pubblico del dating show ha parlato di lui per altri motivi.

In uno degli ultimi appuntamenti andati in onda, infatti, Tina Cipollari e altri membri dello studio lo hanno preso un po’ in giro per il suo modo di camminare mentre scendeva le scale entrando in studio. Sul momento ha fatto finta di niente ma a Uomini e Donne Magazine ha rivelato che cosa gli è successo:

“Il mio modo di camminare, che capisco sia un po’ inconsueto, è la conseguenza di un incidente avuto mentre facevo sci nautico in cui sono rotto un femore. All’epoca avevo 20 anni, ho vissuto una piccola Odissea perché purtroppo ho rischiato un’embolia.

Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente sotto consiglio medico ho fatto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore”.

Il modo “bizzarro” di camminare quindi ha un’origine molto spiacevole. L’incidente di cui è stato vittima ha causato la rottura del femore. tuttavia oggi sta bene e a parte questo piccolo problema è in perfetta forma.

