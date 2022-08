1 La possibile nuova Tronista di Uomini e Donne

Tra poche settimane andrà in onda la nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show si Maria De Filippi torna su Canale 5 dopo il lungo periodo di pausa dovuto all’estate. Con l’autunno arrivano anche i nuovi tronisti. Per il momento vige grande riserbo sulla loro identità, anche se sembra che siano stati rivelati i loro lavori: un personal trainer, un’imprenditrice, un infermiere e una commessa. Tra l’altro, ci sarebbe anche un dettaglio molto particolare sulla scelta di uno di loro:

Uno dei quattro tronisti potrebbe essere deciso in questo modo: durante la registrazione si presentano due candidati (per salire sul trono) e colui/colei che salirà potrebbe essere deciso/a dal parterre Over. Per gli altri tre ci sarebbe la presentazione normale. Ovviamente sapremo se sarà così o no il giorno della registrazione.

Fatto sta che Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, in queste ore, avrebbe rivelato l’identità di una delle Troniste di Uomini e Donne 2022. Qui sotto possiamo vedere la foto in questione. Lei si chiamerebbe Alessia e questo è tutto ciò che al momento sappiamo di lei. questa indiscrezione va presa con le pinze, non sappiamo se sarà davvero lei una delle protagoniste del dating show. Staremo a vedere quando inizierà il programma.

La presunta nova Tronista i Uomini e Donne 2022

Nel frattempo, però, l’account uominiedonnetronoclassicoeover ha rivelato altre anticipazioni. Per quanto riguarda il parterre over ha affermato: “Sembrerebbe riconfermata la presenza di Pinuccia (e molto probabilmente anche di Alessandro) nel parterre della prossima edizione). Molto probabilmente a settembre ritroveremo anche Daniela e Fabio. Non ancora sicuro, ma molto probabile, potremmo ritrovare anche Alessandro, ex corteggiatore di Ida“.

Ma non solo. Si Federica Aversano come Tronista ha rivelato: “Visto che me lo state chiedendo sempre rispondo. Ad oggi sembrerebbe esclusa l’ipotesi di Federica sul trono. I tronisti, molto probabilmente, sono già stati scelti e si dovrebbe aver optato per la modalità “sconosciuti” (volti nuovi). Due ragazzi e due ragazze“. Le notizie proseguono…