1 Giorgio Manetti presenta il cortometraggio

Già da tempo l’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti ha raccontato di avere grandi progetti in serbo. Uno di questi riguarda il cortometraggio A Killer For A Friend, di cui è sceneggiatore e attore, uscito nella giornata di ieri su YouTube, come da lui stesso annunciato.

Come vedremo in seguito dal video, il Gabbiano (così soprannominato ai tempi di Uomini e Donne) recita interamente in lingua inglese, che lui ha dichiarato sia stimolante e renda il prodotto più internazionale. Sempre Giorgio Manetti al magazine del dating show aveva raccontato come ci fossero grandi aspettative su questa collaborazione. In passato sono usciti anche alcuni spoiler che mostravano appunto l’ex fiamma di Gemma Galgani alle prese con la recitazione, tanto che il video fece il giro del web.

Il giorno della pubblicazione su YouTube è arrivato e ieri Giorgio Manetti ha potuto far conoscere ai suoi follower il prodotto terminato, invitando tutti a guardarlo. Ecco le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne su Instagram: «Amici da questo momento potete visionare il mio cortometraggio “A Killer for a Friend” su Youtube. Una cosa divertente tra due amici, prodotta ed interpretata con l’amico Marco Becagli e diretta dal regista fiorentino Domenico Costanzo. Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo corto. Buona visione!»

Già da queste immagini si vede Giorgio Manetti di Uomini e Donne totalmente a suo agio nel vestire i panni di attore e soprattutto parlare in inglese. Qualche mese fa, proprio a proposito di questo, Giorgio aveva raccontato le prime impressioni e il sogno di avere al suo fianco un’amata attrice che abbiamo visto anche in Gossip Girl….