1 il desiderio della fidanzata di un ex di Uomini e Donne

Violeta Mangrinan e il compagno Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, stanno per dare il benvenuto in questo mondo alla piccola Gaia. I due si sono conosciuti nel 2019 nel reality Supervivientes e da allora non si sono più lasciati. L’influencer e modella spagnola, nota per il programma televisivo “Muyeres y hombres y viceversa“, ha documentato tutta la sua gravidanza per i fan. E sempre sui social ha affermato che l’arrivo della piccola è previsto per fine luglio.

Come riporta anche il sito Gossip e TV, quindi, Violeta ha raccontato di voler partorire nel migliore dei modi e per tale ragione avrà bisogno di tutti i comfort possibili. Per farlo, per, occorre una elevata quantità di denaro. Con il sostegno di Fabio, perciò, ha prenotato una stanza privata presso un’esclusiva clinica a Madrid, la Monteprincipe di Boadilla. Qui, infatti, è stata seguita per tutta la sua gestazione. Ma quanto costa tutto ciò?

L’ex tronista di Uomini e Donne e la compagna hanno dovuto pagare 1900 euro per avere una camera spaziosa con all’interno un’ampia vasca, l’assistenza di un’ostetrica personale un mese prima e durante il parto. “Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto” è quanto ha affermato Violeta. Ma non finisce qui. Il medico, infatti, le aveva consigliato di mangiare la placenta. Anche se in un primo momento sembrava disposta a farlo, adesso non è più così. La utilizzerà, infatti, per fertilizzare il suo giardino.

Non ci resta che attendere la venuta al mondo di Gaia per la gioia dei suoi genitori e di tutte le persone che le vorranno bene.