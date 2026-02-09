In queste ore una discussa ex tronista di Uomini e Donne si è sposata e ad annunciarlo è stata lei stessa sui social.

Fiori d’arancio per l’ex tronista di Uomini e Donne

È stato un weekend decisamente intenso, l’ultimo, per una celebre e discussa ex tronista di Uomini e Donne, che ha sposato il suo compagno. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Veronica Burchielli.

Come di certo i fan storici del dating show ricorderanno, l’ex protagonista della trasmissione targata Maria De Filippi arrivò in studio in qualità di corteggiatrice di Alessandro Zarino. Quando però quest’ultimo, dopo un percorso fatto di alti e bassi, decise di scegliere proprio Veronica, lei rispose di no e mise un punto alla conoscenza.

A quel punto la conduttrice offrì alla Burchielli il trono di Uomini e Donne, ma il percorso non durò a lungo. Poche settimane dopo infatti Veronica, sentendo la mancanza di Alessandro, decise di richiamare Zarino, che a quel punto divenne corteggiatore, e dopo qualche puntata i due deciso di provare a conoscersi fuori dalla trasmissione, lontani dalle telecamere.

La storia durò però solamente una manciata di mesi e così all’incirca un anno e mezzo fa, Veronica ha conosciuto Anthony, suo attuale compagno e solo poche ore fa i due si sono sposati.

Le nozze di Veronica e Anthony

Già qualche mese fa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato. Sabato 7 febbraio così i due si sono recati in comune, circondati dalle persone a loro care, e si sono ufficialmente sposati.

Ad annunciare la notizia è stata Veronica stessa, che sui social ha postato una serie di immagini di questa speciale giornata. Ma non solo. La Burchielli ha anche rivelato che il prossimo 5 giugno si svolgerà una grande festa, per celebrare le nozze, alla presenta di parenti e amici.

Veronica ha infatti affermato: «Ieri è successo. Mr & Mrs. SAVE THE DATE 5 Giugno 2026 per la grande festa! Con le nostre persone più care, grazie alle famiglie ed ai nostri testimoni! Siamo grati».

