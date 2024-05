U&D, Mario parla per la prima volta dopo la fine del trono di Ida: “Vi chiedo di rispettare il momento”

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

Uomini e donne

Dopo la fine burrascosa del trono di Uomini e Donne di Ida Platano, interviene il suo ex corteggiatore Mario che parla per la prima volta

Chiusa l’esperienza a Uomini e Donne in maniera piuttosto brusca, Ida Platano è tornata alla sua vita di tutti i giorni. Il suo ex corteggiatore Mario Cusitore ha parlato per la prima volta dopo il trono: “Sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo e nemmeno opportunista”.

Uomini e Donne, parla Mario

A seguito degli avvenimenti delle recenti puntate di Uomini e Donne con le numerose segnalazioni su Mario Cusitore, riguardo a un incontro con l’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, anche lui ha deciso di parlare.

LEGGI ANCHE: Teresa Langella e Andrea Dal Corso rivelano la data del loro matrimonio

Prima di questo ricordiamo però che Ida Platano ha deciso non solo di cacciare il suo ex corteggiatore, ma anche lasciare così il programma piuttosto delusa. In queste ore però Mario Cusitore ha deciso di intervenire sui social. Su Instagram ha postato un lungo messaggio:

“Ho deciso, anche se molto combattuto, a scrivere queste righe. In primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia. Maria donna unica e speciale e tutte quelle persone che mi hanno sopportato e supportato. E anche chi non l’ha fatto. Il percorso a Uomini e Donne, mio malgrado è finito nel peggiore dei modi. Io non riesco oggi a ritrovare la mia serenità”.

La storia Instagram di Mario, ex cavaliere di Uomini e Donne è così proseguita, con un’ammissione di colpe per essere stato “leggero e ingenuo”. Al contempo però ha ribadito di non sentirsi né cattivo né opportunista:

“Questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta, ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato, e non nascondo provo tutt’ora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento. Grazie, vi abbraccio, Mario”.

La storia Instagram di Mario dopo Uomini e Donne

Dalle parole di Mario dunque sembrerebbe che tornare alla normalità non sia affatto semplice. Per questo ha chiesto rispetto ai suoi follower in questo periodo per lui molto delicato.