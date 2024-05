Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

Uomini e donne verissimo

Oggi pomeriggio in esclusiva a Verissimo, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno rivelato la data del loro matrimonio. Quando si celebrerà? Scopriamolo insieme.

Il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Pomeriggio di grandi emozioni quest’oggi a Verissimo. A fare incursione in studio come primi ospiti di Silvia Toffanin sono stati Teresa Langella e Andrea Del Corso. La nota coppia di Uomini e Donne, tra le più amate, ha annunciato la data del proprio matrimonio. Quando si terrà? Scopriamolo insieme in queste righe.

Presto Andrea e Teresa infatti diventeranno marito e moglie. Oggi in trasmissione hanno fatto sapere quando sarà il fatidico giorno. All’unisono, con tanta commozione, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno fatto sapere che si diranno ufficialmente sì il 14 settembre. Dunque ci sarà ancora un po’ di attesa per i due ex protagonisti del dating show. Ecco qui di seguito il momento dell’annuncio ufficiale…

Per quanto possa sembrare che il tempo stia passando lentamente e l’attesa sia davvero infinita, presto si troveranno l’una davanti all’altro sull’altare a pronunciare le loro promesse d’amore.

Anche le loro famiglie, come annunciato dei due ospiti, sono molto emozionate e c’è grande attesa da parte loro. C’è grande frenesia per la preparazione delle nozze, che saranno intime, ma anche un momento di grande gioia, dopo diversi periodi difficili che hanno dovuto affrontare. I cari di Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno riservato dei videomessaggi molto teneri. Parole che hanno tanto commosso i due.

Poco dopo Andrea Dal Corso ha sorpreso Teresa Langella con una romantica lettera d’amore. O meglio i sette motivi che l’hanno spinto a scegliere di sposarla. Un episodio davvero tanto dolce. E allora non possiamo che riservare i migliori auguri a Teresa e Andrea in attesa delle loro nozze.