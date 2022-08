La volontà di Nunzio Stancampiano

Se ne parla da mesi, ma nella giornata di ieri Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono stati beccati da una fan mano nella mano in Puglia. Questo, per molti fan, sarebbe il segno di una relazione tra loro. I due non ne hanno mai parlato direttamente. Solo la ballerina ha scritto un lungo messaggio su Instagram, nel quale sembra smentire le voci:

Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre la stessa persona che avete conosciuto. Sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto, perché a volte vorrei riuscire ad essere come altri. Un po’ più furba e far vedere le cose come è più conveniente per la persona ma non è da me. Spero che chi mi segue lo faccia per il mio percorso artistico e per la persona che sono, che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti. Comunque vada, vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti, ci saranno tante novità lavorative. Baci e buon ferragosto a tutti.

In queste ore, però, spuntano nuove indiscrezioni. Pare che sia proprio Nunzio Stancampiano a non volere che la notizia della relazione con Cosmary diventi ufficiale. L’influencer Deianira Marzano si è posta delle domande:

Ma io voglio dire a questo Nunzio, che stava mano nella mano con Cosmary ieri, come mai fermi tutta la gente e vuoi fare la ricerca di chi è che ti ha fatto la foto? Voi siete personaggi pubblici. Stavate mano nella mano, ma che ci sta di male? Ma poi io dico una cosa così bella, uno la vuole tenere nascosta? Perché non la vuole far sapere in giro?

Secondo qualcuno il motivo starebbe nel fatto che Nunzio Stancampiano avrebbe già una fidanzata in Sicilia. Sarà davvero così? Rimangono solo rumor, per adesso. Seguiteci per molte altre news.

