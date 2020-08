1 Dopo Giulia Latini, anche Vittoria Deganello fa sapere di essere risultata positiva al Covid-19. Ecco come sta l’ex corteggiatrice

Solo poche ore fa Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19, dopo aver trascorso alcuni giorni in Sardegna in vacanza. A quel punto diversi fan hanno immediatamente temuto anche per la salute di Vittoria Deganello, che come in molti sapranno era in compagnia proprio della Latini. L’ex fidanzata di Mattia Marciano, che qualche mese fa pare abbia avuto anche un flirt con Giordano Mazzocchi, ha così deciso di intervenire sui social, svelando così la verità. Anche Vittoria, dopo essersi sottoposta al tampone, è risultata positiva al Covid-19, e attualmente si trova in isolamento domiciliare. Ma come sta la Deganello? Ecco cosa svela lei in merito:

“Dati gli innumerevoli messaggi dopo il post di Giulia di ieri vi dico che ho fatto anche io il tampone appena siamo tornata dalla Sardegna, e sono risultata positiva anche io. Come vedete dalle storie sono in isolamento domiciliare, sto abbastanza bene anche se mi sento molto stanca e debole. Ho avuto un calo dopo il primo giorno, qualche linea di febbre e un po’ mal di testa. Una cosa che invece mi è spuntata stamattina, e che è un sintomo abbastanza comune, è che non sento più odori e sapori. Qualsiasi cosa io mangi, qualsiasi odore o profumo non sento assolutamente niente”.

E ancora Vittoria Deganello svela anche perché ha deciso di non esporsi prima, facendo così chiarezza su alcuni punti:

“Non mi sono esposta fino ad ora perché come sapete non racconto sempre la mia quotidianità, sapete come sono fatta. Ma dopo il post di Giulia mi avete scritto in tanti e vi siete preoccupati, a parte alcuni che mi hanno data dell’incosciente, pensando che fossi in giro a far festa e non avessi fatto il tampone, ma va be’ volevo tranquillizzare tutti, non sto mettendo a rischio la vita di parenti, amici o famiglia”.

Noi facciamo un enorme in bocca al lupo a Vittoria Deganello e a Giulia Latini e auguriamo alle due ex corteggiatrici una pronta guarigione. Nel mentre ad essere in attesa dei risultati del tampone è anche un’ex tronista. Rivediamo di chi si tratta e le sue parole.