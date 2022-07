1 Ex dama attratta da Matteo Ranieri

Matteo Ranieri è stato uno degli ultimi tronisti della recente edizione di Uomini e Donne. Sebbene il suo percorso non abbia avuto il lieto fine, dato che con Valeria Cardone è già finita, continua ad attirare su di sé l’attenzione. In particolare quella di un’ex dama che si è lasciata andare a una particolare confessione sul suo conto.

Facciamo riferimento ad Alessandra Di Giammarco che, come riportato da blogger Domenico Monsellato e raccolto da Isa & Chia ha ammesso di provare interesse nei confronti di Matteo. Come da lei stessa raccontato, infatti, avrebbe addirittura chiesto di poterlo corteggiare, ma ciò non gli è stato permesso. Ecco cosa ha rivelato: “Di Matteo Ranieri ho sempre provato una attrazione fisica, ho detto alla redazione se potevo corteggiarlo, ma la risposta è stata di no perché aveva già iniziato il suo percorso ed io ero troppo grande per lui. Mi piaceva di lui che era una persona molto sensibile, ma poi dopo ho visto che era un tipo insicuro e troppo fragile non ho provato più interesse”.

Insomma un gran bel colpo di scena che di sicuro farà comunque piacere al tronista, viste anche le belle parole spese. Dunque se le fosse stata data la possibilità, Alessandra Di Giammarco avrebbe corteggiato volentieri Matteo Ranieri a Uomini e Donne, nonostante la differenza d’età. Ma adesso l’ex dama è o no impegnata? Lei ha raccontato, come riporta anche Isa & Chia, di un intenso rapporto che sta coltivando giorno dopo giorno, ma ha precisato: “Per ora mi vedo con Daniele Schiavon, ma solo un’amicizia particolare”.

Per chi non lo ricordasse Daniele Schiavon è stato la scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. La relazione tra i due si è conclusa poco dopo, esattamente come accaduto per Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Andiamo a rivedere cosa è accaduto…