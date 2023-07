NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Uomini e donne

Angela Nasti vicina a un giocatore di Serie A?

Parliamo di un’altra ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti. Di recente l’influencer ha chiuso la storia d’amore con Pierluigi Gollini, portiere del Napoli e della Nazionale Italiana. La loro storia è uscita allo scoperto nel periodo di marzo, ma è durata meno del previsto. Pare infatti che si siano lasciati prima del matrimonio di Chiara Nasti (sorella di Angela) e Mattia Zaccagni.

Gli affezionati fan del dating show e dell’influencer hanno tenuto a mente le parole del papà di Angela Nasti, Enzo. Quest’ultimo su Instagram aveva postato un video in compagnia di sua figlia, intento a ballare con lei. Come didascalia aveva scelto una frase che non ha bisogno di grosse interpretazioni: “Arriverà il tuo principe azzurro. Ti amo, il tuo papà”. Parole queste che hanno confermato in via definitiva la fine della conoscenza tra l’ex volto di Uomini e Donne e Pierluigi Gollini.

Very Inutil People ha ricevuto una segnalazione che riguarda appunto Angela Nasti. Stando al gossip sarebbe vicina a un altro famoso giocatore di Serie A. Parliamo di Riccardo Sottil. Per chi non avesse molta dimestichezza con il calcio, si tratta dell’ala sinistra di origini torinesi, in forza alla Fiorentina e alla Nazionale Italiana. Ha 24 anni e, a quanto pare, avrebbe fatto breccia nel cuore della Nasti.

Secondo il rumor giunto alla pagina Instagram i due pare abbiano trascorso del tempo insieme a Firenze. Nonostante non ci siano foto al momento, pare abbiano iniziato a seguirsi sui social lunedì scorso. Poi lei l’avrebbe raggiunto a Firenze. Altro dettaglio da non sottovalutare riferito dalla fonte anonima è l’hotel in cui ha pernottato Angela Nasti. Pare sia distante circa 20 minuti dalla sede del ritiro della Viola.

Il gossip di Angela Nasti – Storia Instagram di Very Inutl People

La presunta coppia non ha però fatto parola del pettegolezzo al momento. Dunque non sappiamo se siano o meno vere le voci che vedono Angela Nasti vicina a Riccardo Sottil.