Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Uomini e donne

La possibile tronista di Uomini e Donne

Dall’11 settembre il pubblico del pomeriggio di Canale 5 ritroverà ancora una volta Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi tornerà con qualche novità, ma a interessare il pubblico è la scelta dei prossimi tronisti. Tra i rumor su presunti volti di Temptation Island, una papabile potrebbe arrivare direttamente dal dating show.

L’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza su Instagram informa infatti il possibile approdo di un’ex corteggiatrice di Federico Nicotera sul trono di Uomini e Donne. Dunque se così fosse passerebbe alla parte opposta. Ma di chi si parla? Il rumor in questione svela che la designata potrebbe essere Alice Barisciani:

“Alice, ex corteggiatrice di Federico, potrebbe sedere sul trono della prossima stagione di Uomini e Donne”, si legge dalla storia postata da Amedeo Venza nella giornata odierna. Qui di seguito la notizia.

Il rumor su Uomini e Donne – Storia Instagram di Amedeo Venza

Classe 1996, store manager di professione, di origini toscane (precisamente di Siena) Alice è arrivata a Uomini e Donne per la prima volta a settembre 2022. Nel ruolo di corteggiatrice, come dicevamo, ha tentato di conquistare il cuore di Federico Nicotera. La scelta del tronista è poi ricaduta su Carola Carpanelli, ma la storia poi è naufragata dopo una manciata di mesi. Tra l’altro anche su Carola si è detto possa arrivare nel programma sempre come tronista.

Alice peraltro per ricoprire il ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne ha avuto problemi con il lavoro, tanto da essere poi licenziata. Così Maria De Filippi ha offerto alla ragazza un impiego. Proposta che aveva commosso la ragazza. Ora si rumoreggia un possibile ritorno della ragazza nel dating show, ma stavolta come tronista. Quindi se così fosse sarà lei a scegliere la persona con cui provare a costruire un futuro insieme.

Ora come ora si tratta di voci di corridoio e nulla è confermato. Per questo servirà attendere ancora un mese, quando poi grazie alle registrazioni di Uomini e Donne scopriremo chi si siederà sul trono.