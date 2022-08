1 GF Vip 7: la rivelazione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Mentre una futura papabile vippona ha lanciato una bomba su una coppia di Uomini e Donne, per poi ritrattare sui social, spunta un nuovo gossip su un’ex tronista del dating show. Parliamo di Sara Curcio, protagonista del programma condotto da Maria De Filippi nel 2021. Stando a quanto raccontato da lei stessa su Instagram, infatti, sarebbe vicina al possibile ingresso al GF Vip 7 e ha svelato di aver fatto il provino.

La notizia è arrivata da un quesito di un utente. Sara Curcio di Uomini e Donne ha aperto il box delle domande e qualcuno le ha chiesto: “Grande Fratello Vip, hai fatto i provini? Com’è andata?”. Una curiosità alla quale ha voluto immediatamente rispondere. Così ha fatto sapere di aver effettivamente partecipato ai casting del reality show, svelando qualche retroscena su com’è andata e le impressioni che avrebbe fatto a Signorini:

“Dipende dai punti di vista… Da un punto di vista umano credo bene. Alfonso era commosso e si è fatto un sacco di risate…”, ha confessato l’ex tronista del dating show. Successivamente Sara ha continuato a spiegare quelle che sono le sue sensazioni a riguardo: “Per lo share credo male. Non sono una che fa gossip. Non vado a letto con persone delle quali non mi interessa per finire sulle copertine. Preferisco farmi ‘na briscola con mia nonna”, ha concluso ironica.



“La storia Instagram di Sara Curcio di Uomini e Donne

Pare dunque che Sara Curcio sarebbe tra i possibili vipponi in lizza per la prossima edizione del GF Vip 7. Sebbene sia contenta di aver fatto una bella impressione al conduttore, l’ex tronista di Uomini e Donne non crede di essere il profilo giusto per un programma come questo, proprio perché non è un personaggio da gossip.

