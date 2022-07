Il ritorno di un’ex corteggiatrice a Uomini e Donne

Nella giornata di ieri è emersa una curiosa indiscrezione per quanto riguarda il prossimo tronista di Uomini e Donne. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, di nome Alessandro. Le sorprese, però, non sembrano essere finite qui. Pare infatti che nel dating show di Canale 5 ci sarà anche un grande e importante ritorno. Parliamo dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano.

Diversamente da come si pensava, però, parrebbe che la giovane possa tornare non in qualità di tronista o ancora nelle vesti di corteggiatrice, ma come dama del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. A riportare la curiosa indiscrezione è MondoTV24, come emerso anche sul sito di Giuseppe Porro. Sembrerebbe che con la sua maturità e fascino la 28enne campana abbia colpito molti cavalieri, tra cui proprio Riccardo Guarnieri, da quel che sembra.

Ci si è chiesti quindi semmai dovesse essere confermata la notizia chi potrebbe arrivare a corteggiare Federica Aversano a Uomini e Donne. Il sito ha avanzato una delle tante ipotesi, ovvero la possibilità che la ragazza possa in qualche modo insidiarsi tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Ma non è del tutto certo, chiaramente. Ecco quanto si legge a riguardo:

“Sarà la ex corteggiatrice di Matteo Ranieri a fare da terzo incomodo in un probabile ritorno tra Ida e Riccardo? Non ci è dato saperlo, fatto sta che l’over sta assumendo caratteristiche diverse da quella che è la mission della trasmissione, ciò che fa più discutere nel parterre degli adulti sono soprattutto i personaggi perché di coppie ne escono veramente poche”.

Attendiamo quindi di capire attraverso le prossime news e indiscrezioni se Federica tornerà davvero come si dice a Uomini e Donne e se lo farà nel ruolo, magari, di dama di Riccardo Guarnieri.

