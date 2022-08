Sono finalmente iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre. Solo poche ore fa sono state annunciate le due nuove troniste, Lavinia e Federica (ex corteggiatrice di Matteo Ranieri), mentre oggi sono stati svelati i due nuovi tronisti! Il primo è Federico D., che nel suo video di presentazione (che potete trovare QUI) afferma:

“Sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico e sono 5 anni che lavoro con mio padre. Mio padre è molto severo sul lavoro. Io inizio alle 8.30 al mattino, una volta sono arrivato alle 8.32 e mi ha mandato a casa. Non mi dice mai “bravo”, sennò potrei montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’. Un po’ mi vergogno che a 25 anni mi rifà ancora il letto, ma la mamma è sempre la mamma”.

Ma che tipo di ragazza spera di incontrare Federico D. a Uomini e Donne? Ecco cosa svela lui:

“Con le donne non mi reputo un ragazzo molto fortunato. Quando mi innamoro divento quasi un sottone, sono molto impacciato. Se mi piace una persona dò tutto. Spero di trovare una ragazza sincera che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho o per quello che faccio”.