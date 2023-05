NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

Scoppia la polemica su Giorgia Soleri

Nelle ultime ore a finire al centro di una lunga polemica sui social è stata Giorgia Soleri. Chi segue la scrittrice su Instagram sa bene che in questi giorni l’influencer si è concessa qualche giorno di vacanza a Ibiza, e così al suo ritorno ha postato sul suo profilo una serie di scatti di questo memorabile viaggio. Ad attirare l’attenzione del web tuttavia è stata la didascalia del post della Soleri, che recita:

“In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano. Mi porto a casa questo, dai giorni passati a Ibiza, ma anche molto altro: comunità, amore, condivisione, rispetto, cura, compassione. Spero di saper far tesoro di questa esperienza così potente e intensa e di poterla metabolizzare, elaborare, interiorizzare e riversare nel mondo a mia volta. Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla”.

Dopo aver letto le parole di Giorgia Soleri tuttavia il web si è letteralmente scatenato. In molti infatti hanno duramente attaccato la scrittrice per via delle sue dichiarazioni. Questi alcuni dei tweet contro la fidanzata di Damiano David:

Giorgia Soleri mentre compie l’atto politico di riposare il suo corpo non conforme, disabile, queer a Ibiza. pic.twitter.com/YTSv8m1upB — Leo Summa (@camaleonzio) May 8, 2023

Giorgia Soleri è solo una wannabe Ferragni che si nasconde dietro l’attivismo.

Lei non poteva dirlo meglio. pic.twitter.com/djev1d1WZN — Jess (@silent_cha0s) May 8, 2023

Attualmente la Soleri non è ancora intervenuta per replicare alla polemica che la sta travolgendo. Non è escluso tuttavia che nelle prossime ore possa rompere il silenzio per dire la sua su quanto sta accadendo sui social.