Andrea Sanna | 26 Febbraio 2023

Spunta il gossip per l’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo, secondo cui starebbe frequentando Guendalina Canessa. Flirt in corso?

Il gossip sull’ex tronista di Uomini e Donne

In queste ultime ore si sta tanto parlando del gossip che coinvolgerebbe l’ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo e l’ex gieffina Guendalina Canessa. Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha condiviso alcuni video che mostrerebbero uno scambio di tenerezze tra i due, persino un bacio. Alla serata che vede protagonisti i due presente anche Amedeo Venza.

Ora chi segue programmi come Uomini e Donne si domanderanno: ma Eugenio non era impegnato? In realtà l’ex tronista lo scorso settembre ha interrotto la relazione con Francesca Del Taglia, conosciuta proprio durante il dating show. A lui poi sono stati attribuite diverse frequentazioni come quella con la dama del Trono Over, Pamela Beretta.

E Guendalina Canessa? Lei dopo la relazione con Daniele Interrante, padre della figlia Chloe, oggi si dichiara single come detto anche in una recente intervista radiofonica nel programma Turchesando.

Ma ora sembrerebbe che le strade dell’ex tronista di Uomini e Donne e dell’ex gieffina si siano incrociate. Almeno questo secondo lo scoop lanciato da Deianira Marzano. Nei vari video e segnalazioni giunte da parte di qualche utente, i due sono stati sorpresi a parlare in maniera molto intima e scambiarsi dei baci davanti a tutti.

A seguire Deianira Marzano ha pubblicato alcuni dei video ricevuti che mostrano appunto l’ex tronista di Uomini e Donne scambiarsi un bacio con l’ex gieffina. Come sottolineato dall’influencer il gesto è stato segnalato da più persone.

Le storie Instagram di Deianira Marzano su Eugenio Colombo di Uomini e Donne e Guendalina Canessa

Vedremo se prima o poi i due usciranno allo scoperto e confermeranno questa indiscrezione emersa nelle scorse ore o smentiranno. Novella2000 in. Nell’attesa di scoprirlo, però, vi invitiamo a seguirci ancora per altre news e curiosità sui protagonisti di Uomini e Donne. A partire dalle prossime notizie…