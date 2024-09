In queste ore alcuni fan hanno chiesto a Manuel Maura di dare un parere sul trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. La sua risposta però spiazza il web.

La risposta di Manuel Maura

Solo qualche giorno fa sono partite le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne e a sorpresa Francesca Sorrentino è stata annunciata come tronista del dating show. Dopo la fine della turbolenta relazione con Manuel Maura, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza e così a oggi ha iniziato la ricerca della potenziale anima gemella. Senza dubbio nelle settimane a venire ne vedremo di belle e in molti si chiedono già cosa accadrà durante il suo percorso.

Sui social nel mentre è arrivata la reazione di Manuel, che con una storia che non ha lasciato spazio all’immaginazione ha affermato: “Ogni giorno la vita ci riserva sempre grandi sorprese“. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore infatti è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato l’ex concorrente di Temptation Island al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni fan hanno chiesto a Manuel Maura, che stava rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, di dare un parere sull’arrivo di Francesca Sorrentino sul trono. A quel punto, sorprendendo tutti, ha dichiarato: “Mi sono arrivate 150mila domande identiche. Mi dispiace per voi ma non mi va di rispondere a questa domanda”.

Ma non solo. Poco dopo, a chi gli ha chiesto se accetterebbe a sua volta il trono di Uomini e Donne, Manuel ha aggiunto: “Credo che oggi come oggi il 99% dei ragazzi andrebbe sul trono”. Cosa accadrà dunque? Che in futuro ci sia la possibilità di vedere anche Maura all’interno del dating show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.