Proseguono le indiscrezioni e le segnalazioni per quanto riguarda l’edizione autunnale di Temptation Island. Si torna a parlare di Sara e Fabio, il quale avrebbe frequentato una ragazza prima di entrare nel reality. Questa adesso avrebbe confidato un retroscena a Deianira Marzano.

Il retroscena su Fabio di Temptation Island

Durante l’ultima diretta di Temptation Island abbiamo imparato a conoscere meglio Fabio e Sara, una coppia che ha scelto di prendere parte al reality perché lei non sentiva che il fidanzato le stesse dando le giuste certezze. Allo stesso tempo la relazione a distanza stava creando dei problemi per quanto riguardava la fiducia. Come sono finite le cose tra loro?

Nella puntata precedente abbiamo assistito al falò di confronto e dopo un lungo litigio Sara ha deciso di uscire con il compagno. Tutto ciò ha lasciato a bocca aperta gli spettatori perché Fabio aveva ammesso, in una scena prima, di averla tradita a giugno. La concorrente si era quindi sfogata chiedendo il falò anticipato:

““Per me è tutto surreale. Io continuamente cercavo sempre di correggermi perché mi sentivo sbagliata. Ogni volta cercavo delle colpe perché l’importante per me era la sua felicità. Io so solo che lui non è dispiaciuto e non si mette nemmeno vergogna di aver tradito”.

A una settimana di distanza dalla messa in onda Deianira Marzano ha raccontato di aver parlato con questa ragazza con cui si sarebbe frequentato Fabio. Qui sotto possiamo leggere il retroscena:

“Secondo quanto mi ha riportato, fino al giorno prima di partire, le diceva di essere innamorato e sosteneva che stava con la sua fidanzata solo per motivi legati alla televisione. Aveva intenzione di lasciarla successivamente”.

Il retroscena su Fabio dopo il falò con Sara

Cosa ci sia di vero in tutto questo non lo sappiamo e dovremo attendere che a parlare, in caso, sia Fabio stesso.