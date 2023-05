È ricotta show a Uomini e Donne! Tina e Gemma alleate contro Elio (mentre mangiano il latticino)

NEWS

Debora Parigi | 11 Maggio 2023

Uomini e donne

L’ennesimo scontro a Uomini e donne tra Tina, Elio e Gemma

Siamo alle utlime due puntate di questa stagione di Uomini e donne, infatti oggi è andata in onda la prima parte della registrazione avvenuta martedì. E come sapevamo già dalle anticipazioni, la ricotta è stata protagonista del Trono Over. Per chi segue bene il dating show lo sa bene, ma facciamo un ripasso per chi non sa di cosa stiamo parlando.

In pratica il cavaliere Elio tempo fa ha raccontato dei suoi traumi risalenti al periodo del collegio con la ricotta e il burro. Glieli facevano mangiare a forza anche se a lui non piaceva. Quindi non riesce nemmeno a vedere questi due prodotti e in particolare le persone che li mangiano. Questo racconto, però, ha portato a delle polemiche perché con qualche dama ha lamentato tanto questo fatto, mentre con altre ha perdonato.

Aggiungiamo che Tina, specialmente per questa storia, ha litigato più volte con Elio. E quindi lo scontro c’è stato anche nella puntata di oggi di Uomini e donne quando la ricotta è stata protagonista nuovamente della discussione. Così Tina ha fatto arrivare ricotta, burro e pane. Subito si è messa a mangiare la ricotta dal piatto di fronte a Elio.

Poi ha spalmato del burro sul pane e ha mangiato anche quello. Ma non solo, ha offerto un toast con la ricotta a Gemma invitandola a mangiarlo di fronte al cavaliere e lei ha accettatto volentieri. E così è stato. Inoltre, sempre con una fetta di pane e ricotta in mano, Gemma ha detto che gliel’avrebbe tirata in faccia per tutte le offese ricevute da lui. Il cavaliere ha subito risposto: “E io ti denuncio”. Ovviamente la dama non l’ha fatta per rispetto, perché poi lui sarebbe stato male.

Vi ricordiamo che domani andrà in onda l’ultima puntata con la scelta di Nicole. Da lunedì, poi, sarà trasmesso un “besto of” del programma. Non sappiamo ancora se riguarda questa stagione o anche gli anni passati.