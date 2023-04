NEWS

Andrea Sanna | 29 Aprile 2023

Uomini e donne

Gemma Galgani in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne ha ricordato la prima notte con il suo ex Giorgio Manetti

Il ricordo di Gemma di Uomini e Donne

Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero ritrovarsi nuovamente a Uomini e Donne? È ciò che sperano in tanti dopo le recenti dichiarazioni da parte di entrambi. Nella giornata di ieri è stata pubblicata l’intervista della dama al magazine del dating show, in cui parla proprio del suo ex. Tra gli argomenti ha svelato com’è nata la loro storia d’amore, ricca di passione e romanticismo.

Dichiarazioni che portano i fan a sperare a un possibile ritorno in trasmissione del “Gabbiano” nel cast del Trono Over di Uomini e Donne. Gemma però al momento non si è espressa. Nei giorni scorsi si è diffusa infatti la notizia che Giorgio Manetti potrebbe sedersi nuovamente tra i cavalieri del parterre.

L’ex protagonista di Uomini e Donne a Nuovo TV ha spiegato che accetterebbe volentieri di rimettersi in gioco nel programma in cui ha conosciuto proprio Gemma. È propenso a un incontro con lei e ha rivelato di averla perdonata, ma secondo lui dovrebbe essere lei la prima a cercarlo e non viceversa.

Non ci è dato sapere se questa ipotesi si concretizzerà ed è presto per dirlo, ma Gemma come dicevamo ha riservato parole al miele per il suo ex fidanzato. E c’è chi sostiene possa essere un indizio importante. A distanza di circa 8 anni la dama torinese nel giornale ha ricordato la prima notte d’amore vissuta con il cavaliere di Uomini e Donne. La considera ancora oggi “magica, indimenticabile e romantica”. Stando al suo racconto sarebbero stati travolti da un “desiderio quasi incontrollabile”.

L’amata e discussa protagonista di Uomini e Donne ha detto di essersi sentita come un’adolescente e particolarmente agitata. Aveva timore di non essere all’altezza. Allo stesso tempo, però si è lasciata trasportare dalla passionalità, abbandonandosi tra le sue braccia.

Nel racconto poi Gemma ha parlato ancora del loro rapporto. In generale però i fan di Uomini e Donne credo e interpretano queste parole come una risposta a Giorgio Manetti e al suo possibile ritorno in trasmissione. Lui è propenso a una reunion, lei sembra avere ancora oggi un bel ricordo.

Chissà che questo non possa riportare il Gabbiano a corteggiare la dama a Uomini e Donne!