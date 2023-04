NEWS

Andrea Sanna | 29 Aprile 2023

Amici 22

Amici 22 – il motivo dell’assenza di Giulia Pauselli

Giulia Pauselli è anche quest’anno tra i professionisti della scuola di Amici 22. La ballerina, che in passato è stata allieva del talent, è rimasta nel cuore dei telespettatori che anche sui social (oltre che in TV) continuano a seguirla con immenso affetto.

Oggi Giulia Pauselli, come dicevamo, è ancora ad Amici 22, ma purtroppo per lei non ci sarà la possibilità di vederla nelle prossime puntate. E no, non c’entrano nulla i presunti casi di Covid di cui si sta parlando secondo le indiscrezioni delle ultime ore. Si fa riferimento, invece, ad altro. Il motivo che porterà l’apprezzata danzatrice lontana dal palco è un infortunio.

A svelare cosa è accaduto è stata la stessa Giulia Pauselli sui social. La giovane compagna di Marcello Sacchetta ha pubblicato un video di una coreografia realizzata insieme a Giuseppe Giofrè per celebrare la giornata internazionale della danza. Ricordando questo giorno, però, ha spiegato che dovrà fare i conti con uno stop a causa del guaio fisico che l’ha colpita. Queste le sue parole:

«Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli: “the show must go on” qualsiasi cosa succeda», ha detto Giulia Pauselli.

Ma cosa si è fatta di preciso la ballerina? Anche in questo caso a dare una diagnosi precisa sul suo infortunio è stata lei con queste parole: «Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile».

A seguito di questo annuncio Giulia Pauselli è stata invasa dall’affetto e amore di amici e colleghi, così come di tanti fan che si augurano possa rimettersi al più presto. Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono agli auguri di pronta guarigione alla ballerina.