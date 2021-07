1 Uomini e Donne: ex tronista rifiuta il lavoro

Maria De Filippi durante quest’ultima edizione di Uomini e Donne è rimasta affascinata dal talento di un ex tronista. Facciamo riferimento a Giacomo Czerny. Il ragazzo, che nella vita fa il video-maker, quando si è presentato per partecipare al dating show di Canale 5 ha mandato la solita clip dove ha parlato di sé. Non tutti sanno, però, il filmato è stato proprio lui a realizzarlo.

Il montaggio creato ha molto colpito Maria De Filippi. Nel corso della scelta di Giacomo a Uomini e Donne la conduttrice ha rivelato di aver apprezzato tanto il grande lavoro fatto da Czerny e per questo, ancor prima della sua scelta, gli ha fatto la proposta di collaborare insieme. Giacomo è rimasto molto sorpreso e, sebbene non si sia espresso subito, sembrava pronto ad accettare questa grande occasione.

Un gesto di grande affetto e fiducia, ma anche merito, da parte di Maria De Filippi, che purtroppo non potrà concretizzarsi. A quanto pare, infatti, Giacomo non ha accettato questo incarico e a farlo sapere è stato proprio lui in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, come raccolto da Biccy.

Czerny ha spiegato di aver preso questa decisione insieme alla fidanzata Martina Grado, spiegando come tra settembre e ottobre hanno intenzione di andare a vivere insieme a Milano (questa la meta che potrebbe andare bene a entrambi). Così l’ex tronista ha aggiunto di non voler perdere tempo e godersi a pieno questa relazione e, per tale ragione, non gli è permesso raggiungere Roma. “Forse sbagliando”, ha confidato, ma ha preferito proseguire il suo lavoro altrove. Vuole concentrarsi sui viaggi e cortometraggi. Al contempo ha ringraziato Maria De Filippi per questa grande opportunità, ammettendo come Uomini e Donne ha cambiato totalmente la sua vita.

