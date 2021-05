Uomini e donne: Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta

Giacomo Czerny ha scelto

Oggi pomeriggio, mercoledì 19 maggio, c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. Parlando proprio del Classico, è avvenuta la tanto attesa scelta dell’ultimo tronista rimasto: Giacomo Czerny. E per le anticipazioni su chi ha scelto Giacomo tra Carolina e Martina ringraziamo come sempre il sito Il Vicolo delle News.

Qualche puntata fa, come abbiamo visto in onda, il tronista ha detto che era giunto ad una decisione. Ha quindi chiesto alla redazione di fare una giornata intera con le sue due corteggiatrici così poi da poter scegliere.

In tutta la settimana successiva a questa richiesta, sono state organizzate le due esterne e così il tronista è arrivato alla conclusione. Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado.

Per il momento non abbiamo altri dettagli su come si è svolto tutto. Ve li faremo sapere appena usciranno ulteriori notizie.

