1 Gianni Sperti con il nuovo tronista di Uomini e Donne?

La nuova edizione di Uomini e Donne partirà nel mese di settembre. Abbiamo ancora qualche settimana ma già si sta parlando dei nuovi tronisti o presunti tali. Questo perché le registrazioni cominceranno a partire dalla fine del mese di agosto. Uno sarebbe anche già stato scelto, ma non abbiamo grandi informazioni al momento. Staremo a vedere andando avanti. In queste ore, invece, si torna a parlare di Antonio Medugno. Quest’ultimo ha preso parte al Grande Fratello Vip e già da un paio di mesi si vocifera di una sua partecipazione al dating show:

Antonio Medugno verso il trono. Si è appena conclusa questa edizione e si pensa già ai prossimi protagonisti! Potrebbe essere lui il prossimo tronista di Uomini e Donne.

Una segnalazione arrivata a Very Inutil People nelle ultime ore potrebbe confermare questa teoria. Medugno è stato avvistato in stazione insieme a Gianni Sperti: “Copri nome, per favore. Gianni Sperti e Antonio Medugno insieme in stazione di forte. Sarà qualcosa inerente a Uomini e Donne?“. Pare, però, che le cose potrebbero essere diverse:

Erano a un evento insieme al Twiga e prendono il treno insieme perché Gianni sta a Roma e Antonio a Napoli. Quindi sono sullo stesso treno. Niente U&D. Forse L’Isola dei Famosi per Antonio.

Al momento non conosciamo quale sarà il futuro dell’ex gieffino. Staremo a vedere che cosa accadrà. Nel frattempo un ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver contattato Alfonso Signorini per avere l’occasione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Andiamo a scoprire, quindi, che cosa gli ha detto e di chi si tratta. Continuate a leggere per saperne di più…