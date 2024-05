L’ex corteggiatrice Giulia Latini ha ritrovato l’amore con un attore di Prisma

Social

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Uomini e donne

L’ex volto di Uomini e Donne, Giulia Latini (non scelta do Onestini) è fidanzata con un amato attore di Prisma

L’ex volto di Uomini e Donne, Giulia Latini ha ritrovato l’amore accanto a un apprezzato attore. Parliamo di Mattia Carrano, talento e grande protagonista di Prisma.

Uomini e Donne, il nuovo amore di Giulia Latini

Per una coppia di Uomini e Donne che si battibecca sui social, c’è un ex volto del programma che pare sia in lizza per il Grande Fratello e un’altra che ha trovato l’amore! Ricordate Giulia Latini? Corteggiatrice molto stimata, ora è impegnata in una nuova relazione con un attore molto amato dai giovanissimi (e non solo).

Abbiamo conosciuto Giulia Latini a Uomini e Donne nel 2017 quando è arrivata per Luca Onestini. La giovane in quel periodo aveva molto colpito il tronista, il quale però poi fece una scelta differente e decise di uscire con Soleil Sorge. Per tale motivo Giulia concluse così il suo percorso nel programma di Canale 5.

Negli anni Giulia Latini si è affermata professionalmente. Dopo la laurea è un’apprezzata influencer ed è molto seguita. Oggi lavora in un’agenzia immobiliare e si dedica alle sue passioni. Da sempre è stata una ragazza riservata. Nel 2021 ha avuto una relazione, ma pochi mesi dopo si è dichiarata single. Oggi però il vento è cambiato e l’ex volto di Uomini e Donne è finalmente felice.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che il suo cuore è impegnato e numerosi fan hanno notato che è felice accanto all’attore talentuoso, Mattia Carrano. Lui ha 24 anni ed è affermato nel mondo dello spettacolo. Grande protagonista di Prisma, la serie di Amazon Prime, interpreta i personaggi (due gemelli) di nome Andrea e Marco.

Come affermato dalla stessa Giulia Latini, la storia d’amore è nata a dicembre e oggi prosegue nel migliore dei modi, tanto che non mancano occasione di mostrarsi sui social insieme. Una notizia che farà certamente piacere anche ai suoi fan!