Chiara fa la classifica delle coppie di U&D e mette lei e Davide ultimi: la reazione dell’ex (VIDEO)

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Uomini e donne

In un video su TikTok Chiara Rabbi ha provato un filtro dedicato a Uomini e Donne, che permette di stilare una classifica sulle coppie. A sorpresa l’ex volto del dating show ha messo lei e Davide Donadei ultimi. La reazione del suo ex fidanzato non si è fatta attendere…

Uomini e Donne, la classifica di Chiara Rabbi

Il mondo di Uomini e Donne ci fornisce sempre delle curiosità e notizie sui protagonisti. Dopo le recenti novità su Mario e Ida e la scelta di Daniele che ha chiuso questa edizione, ci sono altri due ex protagonisti che stanno facendo parlare. Facciamo riferimento a Chiara Rabbi e Davide Donadei, a causa di un gesto fatto da quest’ultima sui social. Ma partiamo per ordine e scopriamo cosa è accaduto.

Una relazione nata sotto ai riflettori, che poteva trasformarsi in una meravigliosa favola d’amore. Così non è stato, però, dato che è arrivata una dolorosa rottura che, a quanto pare, ancora oggi sembra essere motivo di discussione. Si era parlato più volte di un riavvicinamento tra Chiara Rabbi e Davide Donadei di Uomini d Donne, ma le cose sono andate in maniera differente.

A lanciare una nuova stoccata è stata Chiara Rabbi su TikTok. Nelle scorse ore infatti l’ex protagonista di Uomini e Donne ha realizzato un video con un filtro legato proprio al programma. L’obiettivo era quello di fare una classifica da 1 a 10 delle coppie del dating show. E se al primo posto ha posizionato Andrea Damante e Giulia De Lellis (anche se oggi non sono più una coppia), quando è spuntata la sua foto con Davide Donadei, Chiara ha fatto una scelta inaspettata.

Come mostrato dal video caricato su TikTok, Chiara Rabbi si è classificata ultima e ha commentato con un: “Si scherza, ovviamente è totalmente a caso”. A fare da colonna sonora al filmato è Superclassico di Ernia. La decisione è stata molto chiacchierata tra i fan. C’è chi ha ridacchiato e chi l’ha trovata troppo “dura” nei confronti di un amore che lei stessa ha vissuto, prima a Uomini e Donne e poi poco dopo.

@chiarageme Si scherza ovviamente è totalmente a caso 💕 ♬ Superclassico – Ernia

La reazione di Davide Donadei

Il gesto fatto da Chiara Rabbi non è sfuggito al suo ex Davide Donadei. Il protagonista di Uomini e Donne ha lasciato un commento sotto, dicendosi contrariato dalla mossa:

“Diciamo che io non mi sarei mai messo al decimo posto, anzi, tutt’altro. Ma se per te siamo da decimo posto, va bene, male male male! Comunque, siamo bellissimi”

La Rabbi però non ha battuto ciglio e non ha indietreggiato di un millimetro, Per tale motivo ha ribattuto: “Potevi pensarci prima di lasciarmi”. Una stoccata che non è passata inosservata agli utenti del web.

Il commento di Davide Donadei al post di Chiara Rabbi – Uomini e Donne

Ancora vecchie ruggini dunque tra i due ex di Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei.