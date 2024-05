U&D, l’ex cavaliere Giorgio Manetti si dà alla musica e sforna un tormentone estivo trash (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 27 Maggio 2024

Uomini e donne

Direttamente da Uomini e Donne arriva un nuovo singolo estivo, dal titolo Rotola l’estate! Interprete di questo brano, di cui è uscito persino il videoclip, è l’ex noto cavaliere (e vecchio flirt di Gemma Galgani), Giorgio Manetti!

Uomini e Donne, la nuova canzone di Giorgio Manetti

È stato grande protagonista di uno dei programmi più in voga di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Tra i cavalieri del parterre è tra coloro che ha fatto più discutere il pubblico e oggi torna a far parlare di sé perché si è dedicato alla musica. Ricordate Giorgio Manetti, ex amore di Gemma Galgani?

Il noto ex volto di Uomini e Donne, esattamente come Pinuccia Della Giovanna, ha intrapreso la strada dei “tormentoni estivi”. Dopo Pinuccia (che ha pubblicato il suo secondo singolo), ora è la volta di Giorgio Manetti. Anche lui ha deciso di fiondarsi in questo nuovo mondo.

Nel 2023 aveva pubblicato il singolo Respirando, adesso è la volta di Rotola l’estate. E pensate, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ne ha persino realizzato un videoclip piuttosto divertente. Questa nuova canzone la canta in coppia con Giusy Mercury. È la stessa artista con la quale aveva già duettato lo scorso anno. Il videoclip della canzone è già presente su YouTube e inutile dire che ha divertito tantissimi utenti e fan affezionati del dating show di Canale 5.

Non sono mancate simpatiche battute, ma c’è anche chi ha apprezzato il lavoro fatto dal noto cavaliere di Uomini e Donne. Qui in ogni caso ecco il risultato del suo videoclip. Che ve ne pare?

Insomma sarà un’estate piena per Giorgio Manetti, a causa dell’uscita di questa sua nuova canzone. Ora molti utenti si domandano se anche lui avrà la possibilità a settembre di poter presentare il suo singolo, esattamente come accaduto per Pinuccia. Staremo a vedere!