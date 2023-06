NEWS

Nicolò Figini | 9 Giugno 2023

Fedez

La risposta di Fedez

Due giorni fa Fedez ha rotto il silenzio dando la sua versione dei fatti in merito alla fine del rapporto di amicizia e lavorativo con Luis Sal. Ieri sera, invece, è stato lo youtuber a parlare per la prima volta dopo lungo tempo e ad accusare il rapper di una serie di cose.

Nella notte, quindi, Federico è comparso sul suo profilo Instagram pubblicando una serie di Stories in cui replica al discorso fatto dall’ex collega e parte in questo modo:

“Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile. Il video in cui spiegavo l’assenza di Luis non puntava in alcun modo a buttare me**a su di lui, a differenza del video che ha pubblicato lui oggi. Quindi ora mi trovo costretto a dover spiegare che la favoletta dell’egocentrico che sfrutta il povero Luis è vera, ma fino a un certo punto”.

A questo punto, perciò, Fedez continua rivelando che Luis avrebbe chiesto una cifra consistente per creare la società con lui, per poi andarsene poche settimane più tardi. Come in tutte le società c’è stato un capitale iniziale che hanno messo entrambi.

Il denaro è finito ed è stato chiesto un aumento per pagare affitti e stipendi, ma è stato negato da un’assemblea. Federico ha affermato di star pagando tutto di tasca sua e spera che Luis prossimamente possa adempiere ai suoi doveri:

“Se questo senso di oppressione nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla?

Chiedendomi, poi, 600mila euro per una società che non vale nemmeno la metà. Vietandomi di dare spiegazioni, tramite il tuo manager, e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarti ad altri progetti”.

Le accuse del rapper a Luis Sal

Fedez, in seguito, ha anche accusato Luis di essersene andato senza curarsi delle proprie responsabilità. Come, per esempio, quella di dover pagare gli stipendi alle persone che lavorano per loro nel podcast:

“Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice. Siamo adulti e quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta. Tu, da quando ha abbandonato il podcast, hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multi milionari come noi. Hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti…

E nonostante questo tu continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni. Quindi, anche se tu avessi avuto tutte le ragioni del mondo per andartene via, non ci si comporta così. Perché si onorano gli impegni e non impedisci al tuo partner di dare delle risposte e utilizzarmi come fossi un Bancomat”.

Fedez ha aggiunto di non aver mai accettato testi scritti proposti dal manager di Luis perché crede che entrambi abbiano il diritto di esprimere il proprio pensiero. Poi conclude parlando del suo carattere:

“Non ho mai limitato la tua libertà di espressione, visto che il video è online e nessuno ti ha tolto le password. Per quanto riguarda il carattere di cui ha parlato Luis, è assolutamente vero. Non è mai stato un segreto come sono e dei miei difetti. Credo sia davanti agli occhi di tutti.

Cerco di lavorare in tal senso e tramite il podcast continuerò a lavorare per rispetto alle persone che lavorano con noi. Io sono disposto a prendermi le mie colpe e responsabilità. Mi auguro che dall’altra parte ci sia la stessa disponibilità”.

