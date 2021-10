Che fine ha fatto Isabella? La dama è ‘sparita’, un’ex protagonista racconta un retroscena sul suo addio

1 Isabella Ricci non presente alla registrazione di Uomini e donne

Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre ci sono state due nuove registrazioni di Uomini e donne e vi abbiamo raccontato nel dettaglio le anticipazioni.

Come rivelato, c’è stata la scelta di Matteo Fioravanti al Trono Classico, mentre Andrea Nicole ha baciato di nuovo Ciprian e un altro corteggiatore. Al Trono Over, invece, una coppia ha lasciato il programma insieme. Mentre, tra litigi e battibecchi con gli opinionisti, Gemma Galgani ha rivelato di essere uscita con un cavaliere e di essersi baciata con lui per ben 16 minuti.

In tutto questo, però, come riporta anche il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover che ringraziamo, è stata notata anche un’assenza importante. La dama Isabella Ricci non era presente ad entrambe le registrazioni.

La dama è sempre più al centro dello studio. Arrivata lo scorso anno nel programma, si è fatta subito notare per la sua eleganza, razionalità nelle scelte e il modo di approcciarsi ad una storia. Ma soprattutto, per un motivo ancora sconosciuto, è iniziata una vera e propria opposizione tra lei e Gemma. In realtà è stata la dama di Torino a iniziare questa rivalità per via di caratteri ben diversi.

Come detto, ultimamente Isabella si è resa molto protagonista e ha avuto molti corteggiatori scesi per lei. Ma ancora non ha intrapreso una vera e propria conoscenza con nessuno. Anzi, proprio nelle ultime puntate andate in onda si è trovata molto male con l’ultimo arrivato a corteggiarla, dando inizio ad uno scambio acceso di opinioni al centro dello studio.

Ma perché Isabella Ricci non era presente in questi due giorni? Impegni personali o altro? Proprio un’ex dama ha lanciato il sasso sulla questione perché questa cosa le puzza. Ecco cosa ha detto…